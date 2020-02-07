تنسيقية الأحزاب: لقاءات مع 27 حزبا لمناقشة القوانين المنظمة للانتخابات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مصعب أمين، المتحدث باسم تنسيقية شباب الأحزاب، أن التنسيقية تستهدف عقد سلسلة لقاءات خلال الأيام المقبلة مع أكثر من 27 حزبًا للتعرف على رؤيتها للقوانين المنظمة للانتخابات على 3 استحقاقات انتخابية وهى المحليات ومجلس النواب ومجلس الشيوخ .
وأشار المتحدث باسم تنسيقية شباب الأحزاب، إلى أن التنسيقية مهتمة بالاستماع لكل التيارات السياسية سواء الممثلة برلمانيًا أو موجودة في الساحة السياسية في إطار الأهداف التي تعمل بها التنسيقية لتصبح منصة حوار سياسي بشأن القضايا المهمة على الساحة .
ولفت "أمين" إلى أن التنسيقية ستعكف بعد إنهاء سلسلة حواراتها إلى إعداد مسودة بشأن القوانين المنظمة للانتخابات وعرضها أمام الجميع لتمثل نتاج حوارها مع الأحزاب.
وكان قد استضاف حزب التجمع وفدًا من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في لقاء سياسي عقد أمس بمقر الحزب، تحدث خلاله سيد عبد العال -رئيس الحزب-، والأستاذ عبد الناصر قنديل -أمين التدريب والتثقيف وعضو المكتب السياسي-، والأستاذة مارسيل سمير -أمين الشئون البرلمانية وعضو المكتب السياسي.
كما استضاف حزب الإصلاح والتنمية وفدًا من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تحدث خلاله محمد أنور السادات رئيس الحزب، وعلاء عبد النبي نائب رئيس الحزب.
وعرض قادة الحزبين خلال اللقاء وجهات نظرهم حول الاستحقاقات الانتخابية المقبلة لمجلسي النواب والشيوخ والمجالس المحلية، وطرح النظام الانتخابي المناسب الذي يراه الحزب، والإجراءات اللازمة في كل منهم.
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