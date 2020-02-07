"التعليم" توجه رسالة عاجلة لطلاب الثانوية العامة بشأن الاستمارة الإلكترونية وتحدد الفئات المسموح لها بدخول الامتحانات.. ووزير التعليم: تكلفة منع الغش فى الثانوية بلغت 1.5 مليار جنيه

أعلنت وزارة التربية والتعليم الفني أن امتحانات الدور الأول للثانوية العامة 2019-2020 تنطلق 7 يونيو المقبل، فيما تنطلق امتحانات الدور الثانى 15 أغسطس 2020.

طالبت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، من طلاب الثانوية العامة سرعة انتهاء تسجيل الاستمارة الإلكترونية على موقع الوزارة تمهيدا لتسجيل وكتابة الإستمارة الورقية خلال الأيام المقبلة، موضحة أن الاستمارات تحتاج إلى وقت كبير لمراجعتها قبل إرسالها للجان النظام والمراقبة. حسبما ذكر موقع "اليوم السابع".

وكانت الوزارة، أعلنت أن امتحانات الدور الأول للثانوية العامة 2019-2020، تنطلق 7 يونيو المقبل، فيما تنطلق امتحانات الدور الثانى 15 أغسطس 2020.

وحددت الوزارة الفئات المسموح لها بدخول الامتحانات، وهم الطلاب المقيدون بالصف الثالث الثانوى العام، فى العام الدراسى 2019، 2020، المنقولين من الصف الثانى الثانوى بشعبتيه العلمية والأدبية بالمدارس الثانوية العامة الرسمية أو الخاصة أو التجريبية والرياضية والتى تشرف وزارة الربية والتعليم على امتحانات النقل بها ويشترط حضور الطالب نسبة 85% على الأقل من عدد أيام الدراسة الفعلية لمعاملته كطالب منتظم، إضافة إلى الطلاب الراسبون عام 2019، بالصف الثالث الثانوى لأول مرة يتقدموا باستمارة جديدة لأداء الامتحان فيما رسبوا فيه أو تغيبوا عنه وذك لعام دراسى واحد كطلاب منتظمين، والطلاب الناجحون بالصف الثانى الثانوى بالعام الدرارسى 2012، 2013، بداية تطبيق النظام الحديث للثانوية العامة، وما بعده داخل جمهورية مصر العربية أو من دول عربية وتم مناظرة الشهادات الحاصلين عليها ولم يتقدموا أو تقدما لامتحان الصف الثالث الثانوى ولم يستنفذوا عدد مرات التقدم المسموح بها قانونا عليهم التقدم باستمارة جديدة بعد استيفاء المستندات الدالة على احقيتهم فى التقدم.

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ويحق للطلاب المتقدمين على نظام المنازل أن يتقدما باستمارة إلى لجنة النظام والمراقبة المختصة ويتم بحث حالتهم عن الأعوام التى لم يتقدموا فيها للامتحان وأيضا الطلاب الذين قاموا بتحرير استمارة تقدم لامتحان الثانوية العامة وتغيبوا عن أداء الامتحان فى جميع المواد بدون عذر مقبول لا يحتسب لهم هذا العام ضمن عدد مرات التقدم المسموح بها قانون ولكن يحتسب ضمن الأعوام المقرر فيها تقدم الطالب من داخل المدرسة مرتين كطالب منتظم، مشددة على أنه فى حالة اعفاء الطالب من الانتظام فى الدراسة بعد ثبوت العذر القهرى وفقا لأحكام القرار الوزارى رقم 237، بشأن قبول أعذار غياب طلاب التعليم الثانوى العام وتعديلاته لا يحتسب هذا العام ضمن أعوام التقدم المسموح بها قانوا وكذلك لا يحتسب هذا العام كعام قيد للطالب بالمدرسة ويعامل معاملة الطالب المنتظم طالما ظل العذر قائما.

بدوره، قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم إن تكلفة منع الغش من إمتحانات الثانوية العامة بلغت 1.5 مليار جنيه مشيرا الى ان 10% من الطلاب في النظام الجديد حاولوا الغش ب”ذكاء” من خلال تغيير الأكواد في التابلت .

وأضاف في مداخلة هاتفية له مع برنامج على مسئوليتي على قناة صدى البلد بأن هدف التعليم في النظام الجديد هو تغيير الثقافة من الحصول على درجات الى تعلم حقيقي بعيدا عن تجميع الدرجات ، مشددا أن النظام الجديد يمنع الدروس الخصوصية والتى اعتبرها مضيعة للمال والوقت.

وتابع شوقي بأن المدارس اليابانية عددها 40 مدرسة وهتزيد لـ45 مدرسة في الوقت القريب و تقدم مناهج جديدة غطت كل المحافظات لأنها تعمل على بناء شخصية الطالب .

وأكد أن مسابقة التعليم الجديدة للتعاقد مع مدرسين جدد لسد العجز بالمدارس بإجمالى مرتبات تتراوح بين 1500 و2000 ،مشيرا الى ان هذا الرقم منخفض لكن ل اتوجد درجات مالية في الوقت الحالي.