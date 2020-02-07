نقابة اصحاب محطات المحروقات: تأجيل الاعتصام بسبب سوء الاحوال الجوية

أعلنت نقابة اصحاب ​محطات المحروقات​ في ​لبنان​ انه بسبب سوء الاحوال الجوية سيتم تأجيل الاعتصام الرمزي الذي كان مقرراً اليوم امام ​وزارة الطاقة والمياه​ الى موعد اخر يعلن عنه لاحقا. إضغط للمزيد

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