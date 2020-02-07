جعجع نوهت بعمل رؤساء بلديات قضاء بشري

نوّهت النائب ستريدا جعجع بعمل رؤساء بلديات قضاء بشري، وبآداء رئيس اتحاد بلديات قضاء بشري ايلي مخلوف، خصوصا ً خلال أزمة النفايات التي طالت كل المناطق اللبنانية ، باستثناء قضاء بشري ، وذلك بفضل التخطيط الصحيح والتعاون القائم بين رؤساء بلديات المنطقة وكافة المسؤولين الرسميين فيها والمجتمع الاهلي.
كما هنأت مخلوف باسم النائب جوزاف اسحق وباسمها ، على الانجاز الذي حققه بخصوص المناقصة التي اجريت لجمع النفايات في قضاء بشري ، حيث تمكن من توفير مبلغ //34.000.000// ليرة لبنانية شهريا ً على بلديات القضاء ما يعادل سنويا ً مبلغا ً وقدره //408.000.000// ليرة لبنانية ، في هذه الظروف الاستثنائية الصعبة التي تمر بها البلاد ، وتخلّف الدولة عن تسديد المستحقات المتوجبة عليها للبلديات . وتم ّ التأكيد من قبل المجتمعين ،على وضع جميع التسهيلات بتصرف المتعهد الجديد ، ليتمكن من القيام ، مع تحذير أيّ كان من عرقلة عمله ، تحت طائلة اتخاذ أقصى الاجراءات بحقه.
كلام النائب ستريدا جعجع جاء خلال الاجتماع الذي عقده نائبا قضاء بشري في معراب، لرؤساء بلديات القضاء ، وضم :رئيس الاتحاد ايلي مخلوف، رؤساء بلديات : بشري فرادي كيروز ، حدشيت روبير صقر ، حصرون جيرار السمعاني ، بزعون رامي ابو فراعة ، عبدين نبيل ابو النصر ، حدث الجبة جورج الشدراوي وقنات طوني سعاده ممثلا ً بنائبه شربل ضومط ، في حضور اسعد كيروز ورومانوس الشعار.
استعرض المجتمعون الاوضاع العامة التي تمرّ بها البلاد ، وانعكاسات الوضع الاقتصادي والمالي المزري على سير عمل البلديات ، وتخلّف الدولة عن تسديد مستحقات البلديات لعامي ( 2018 و2019 ) ، مما سيؤثر سلبا ً على عدم قدرتها على الاستمرارية في تأمين رواتب موظفيها ، والقيام بالاعمال الاساسية الملحة . وناشد رؤساء بلديات قضاء بشري عبر نائبي القضاء ، وزيري : المالية غازي وزني والداخلية والبلديات محمد فهمي ، الاسراع في صرف مستحقات البلديات .
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