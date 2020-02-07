جعجع نوهت بعمل رؤساء بلديات قضاء بشري

نوّهت النائب ​ستريدا جعجع​ بعمل رؤساء بلديات ​قضاء بشري​، وبآداء رئيس اتحاد بلديات قضاء بشري ايلي مخلوف، خصوصا ً خلال ​أزمة النفايات​ التي طالت كل المناطق ال​لبنان​ية ، باستثناء قضاء بشري ، وذلك بفضل التخطيط الصحيح والتعاون القائم بين رؤساء بلديات المنطقة وكافة المسؤولين الرسميين فيها والمجتمع الاهلي.

كما هنأت مخلوف باسم النائب جوزاف اسحق وباسمها ، على الانجاز الذي حققه بخصوص المناقصة التي اجريت لجمع النفايات في قضاء بشري ، حيث تمكن من توفير مبلغ //34.000.000// ليرة لبنانية شهريا ً على بلديات ​القضاء​ ما يعادل سنويا ً مبلغا ً وقدره //408.000.000// ليرة لبنانية ، في هذه الظروف الاستثنائية الصعبة التي تمر بها البلاد ، وتخلّف ​الدولة​ عن تسديد المستحقات المتوجبة عليها للبلديات . وتم ّ التأكيد من قبل المجتمعين ،على وضع جميع التسهيلات بتصرف المتعهد الجديد ، ليتمكن من القيام ، مع تحذير أيّ كان من عرقلة عمله ، تحت طائلة اتخاذ أقصى الاجراءات بحقه.

كلام النائب ستريدا جعجع جاء خلال الاجتماع الذي عقده نائبا قضاء بشري في ​معراب​، لرؤساء بلديات القضاء ، وضم :رئيس الاتحاد ايلي مخلوف، رؤساء بلديات : بشري فرادي كيروز ، ​حدشيت​ روبير صقر ، ​حصرون​ جيرار السمعاني ، ​بزعون​ رامي ابو فراعة ، عبدين نبيل ابو النصر ، حدث الجبة جورج الشدراوي وقنات طوني سعاده ممثلا ً بنائبه شربل ضومط ، في حضور اسعد كيروز ورومانوس الشعار.

استعرض المجتمعون الاوضاع العامة التي تمرّ بها البلاد ، وانعكاسات ​الوضع الاقتصادي​ والمالي المزري على سير عمل ​البلديات​ ، وتخلّف الدولة عن تسديد مستحقات البلديات لعامي ( 2018 و2019 ) ، مما سيؤثر سلبا ً على عدم قدرتها على الاستمرارية في تأمين رواتب موظفيها ، والقيام بالاعمال الاساسية الملحة . وناشد رؤساء بلديات قضاء بشري عبر نائبي القضاء ، وزيري : المالية ​غازي وزني​ والداخلية والبلديات ​محمد فهمي​ ، الاسراع في صرف مستحقات البلديات .