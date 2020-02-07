مصادر القومي للجمهورية: سنقول كلمتنا بكل جرأة وصراحة بجلسة الثقة

ابلغت مصادر ​الحزب السوري القومي الاجتماعي​ "الجمهورية" ان "كل شيء وارد في ​جلسة الثقة​ ب​الحكومة​، وعند التصويت على الثقة سنقول كلمتنا بكل جرأة وصراحة، علماً انّ لدينا تحفظات وملاحظات جوهرية على ​البيان الوزاري​ للحكومة".

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يذكر ان الـ"لا ثقة" بالحكومة محسومة من 59 نائباً، يتوزعون على كتل ​تيار المستقبل​ ( 20 نائبا)، ​الجمهورية القوية​ (15 نائبا) ​اللقاء الديموقراطي​ ( 9 نواب)، كتلة ​تيار العزم​ برئاسة رئيس الحكومة الاسبق ​نجيب ميقاتي​ ( 4 نواب)، كتلة ​حزب الكتائب​ ( 3 نواب)، والنواب ​نعمة افرام​، ​بولا يعقوبيان​، ​اسامة سعد​، ​ميشال معوض​، ​شامل روكز​، ​جهاد الصمد​ و​فؤاد مخزومي​، وعدد هؤلاء 58 صوتاً، يضاف اليهم صوت النائب ​ميشال المر​ الذي قد يتغيّب عن جلسة مناقشة البيان الوزاري والتصويت على الثقة لاسباب خاصة.