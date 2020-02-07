الجمهورية: مجلس الدفاع الأعبى سيبحث اليوم الاجراءات الامنية المواكبة لجلسة الثقة

أوضحت مصادر معنية باجتماع مجلس الدفاع الاعلى اليوم لـ"الجمهورية"، انّ "انعقاد المجلس مرده بحث جملة امور ملحة استوجبتها الظروف الراهنة، ولعلّ اهمها اخذ القرار الجامع حول ما سيُتخذ من اجراءات امنية وعسكرية لتأمين انعقاد جلسات الثقة واعطاء الغطاء السياسي للخطة الامنية والعسكرية التي ستواكبها".

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