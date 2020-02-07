أوضح مرجع أمني لـ"الجمهورية" ان "​الجيش​ و​القوى الامنية​ ستكون في وضع يشبه حال الطوارئ تزامنا مع جلسة الثقة، وستقوم بما تتطلبه مهمتها من اجراءات مكثفة ومشدّدة وملحوظة في العديد من المناطق وتحديداً في ​وسط بيروت​، التي ستكون اشبه بمنطقة عمليات عسكرية، والقوى العسكرية والامنية ستكون متحفزة لمواجهة اي ​اعمال شغب​، او اي محاولة للاخلال بالامن".

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كانت هذه تفاصيل خبر مرجع أمني للجمهورية: سنكون في وضع يشبه حال الطوارئ تزامنا مع جلسة الثقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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