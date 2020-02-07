مصادر القوات للجمهورية: لن نمنح الحكومة الثقة لأنّها حكومة النهج القديم

أكدت مصادر "​القوات اللبنانية​" لـ"الجمهورية" انّ "القوات وانسجاماً مع قناعاتها، لن تمنح ​الحكومة​ الثقة، لأنّها حكومة النهج القديم ومحكومة بذات التوجهات، بدليل ما حصل في موضوع ​الموازنة​، حيث انّ ​الحكومة الجديدة​ قدّمت نفسها على انّها حكومة اصلاحية، فإذا بها تتبنّى موازنة حكومة سابقة تجاوزها الزمن. وايضاً بدليل انّ النص الكهربائي في ​البيان الوزاري​ الذي يدلّ الى استمرار القديم في اخطر ملف على قدمه، ويشكّل اصراراً على النهج الاستئثاري المحاصصاتي نفسه الذي اوصل البلاد الى ​الأزمة​ التي يتخبّط فيها، وبالتالي هي محكومة بالفشل مسبقًا، ولن يكون في مقدورها ايجاد العلاجات المطلوبة للأزمة، بل زيادة عناصر التأزّم والتدهور أكثر فأكثر".

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