أوضحت ​وزارة الدفاع الروسية​ ان الدفاعات السورية كانت تتصدى لغارة اسرائيلية عندما أطلقت النار على ال​طائرة​ المدنية. وكان قناة "الحدث" قد أفادت بأن طائرة روسية هبطت اضطراريا في ​قاعدة حميميم​ في سوريا​​​​، بعد ان أطلقت الدفاعات السورية نيرانها عليها.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر دفاع روسيا: الدفاعات السورية كانت تتصدى لغارة اسرائيلية عندما أطلقت النار على الطائرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.