لافروف: لتسوية الأزمة الفنزويلية من خلال الحوار دون شروط مسبقة

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن "الأزمة في فنزويلا ينبغي حلها من خلال الحوار الداخلي دون شروط مسبقة".
ولفت لافروف في تصريحات صحافية الى اننا "نسمع تصريحات من واشنطن بأنه لا خيار هناك سوى تغيير الرئيس الفنزويلي الحالي، والتهديد علنا بكل الخيارات، فضلا عن تنظيم الاستفزازات بانتظام"، مضيفا: "هذا ليس نهجنا، وليس نهج شركائنا المكسيكيين"، مشددا على انه "بالحوار غير المشروط قد تتوصل الأطراف الفنزويلية لحلول مقبولة للتغلب على الأزمة الحالية".
واضاف: "إذا كانت نتيجة الحوار محددة مسبقا، فهذه ليست وساطة، بل ديكتاتورية".
من جانب آخر شدد لافروف على إن "موسكو معتادة على تهديدات واشنطن للشركات، بما في ذلك تهديدها لشركة "روسنفط" الروسية، بعقوبات جديدة لتعاونها مع الحكومة الفنزويلية ورئيسها نيكولاس مادورو"، مشيرا الى انه "سمع تهديدا آخر من واشنطن، وهو معاقبة كل من يتعاون بطريقة أو بأخرى مع فنزويلا .. لقد اعتدنا على ذلك".
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