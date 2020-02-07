لافروف: لتسوية الأزمة الفنزويلية من خلال الحوار دون شروط مسبقة

أكد وزير الخارجية الروسي ​سيرغي لافروف​ أن "​الأزمة​ في ​فنزويلا​ ينبغي حلها من خلال الحوار الداخلي دون شروط مسبقة".

ولفت لافروف في تصريحات صحافية الى اننا "نسمع تصريحات من ​واشنطن​ بأنه لا خيار هناك سوى تغيير الرئيس الفنزويلي الحالي، والتهديد علنا بكل الخيارات، فضلا عن تنظيم الاستفزازات بانتظام"، مضيفا: "هذا ليس نهجنا، وليس نهج شركائنا المكسيكيين"، مشددا على انه "بالحوار غير المشروط قد تتوصل الأطراف الفنزويلية لحلول مقبولة للتغلب على الأزمة الحالية".

واضاف: "إذا كانت نتيجة الحوار محددة مسبقا، فهذه ليست وساطة، بل ديكتاتورية".

من جانب آخر شدد لافروف على إن "​موسكو​ معتادة على تهديدات واشنطن للشركات، بما في ذلك تهديدها لشركة "روسنفط" الروسية، ب​عقوبات​ جديدة لتعاونها مع ​الحكومة​ الفنزويلية ورئيسها ​نيكولاس مادورو​"، مشيرا الى انه "سمع تهديدا آخر من واشنطن، وهو معاقبة كل من يتعاون بطريقة أو بأخرى مع فنزويلا .. لقد اعتدنا على ذلك".