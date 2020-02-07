ترامب يعلن قتل زعيم القاعدة في جزيرة العرب خلال عملية باليمن

أعلن الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​، في بيان أن "​الولايات المتحدة​ قتلت قاسم الريمي زعيم ​تنظيم القاعدة​ في جزيرة العرب خلال إحدى عمليات ​مكافحة الإرهاب​ ب​اليمن​"، مشيرا الى أن "تنظيم القاعدة مارس في جزيرة العرب تحت قيادة الريمي قدرا هائلا من ​العنف​ ضد ​مدنيين​ في اليمن وسعى لتنفيذ والإيعاز بتنفيذ هجمات عديدة ضد الولايات المتحدة وقواتنا". إضغط للمزيد

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