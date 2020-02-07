أعلن قائد القوة الجوفضائية التابعة للحرس الثوري الإيراني، العميد حاجي زادة، أن هناك الكثير من المعلومات حول استهداف قاعدة "عين الأسد" الأميركية بالعراق لم تكشف بعد.
ونقلت وكالة "تسنيم"، على لسان العميد حاجي زادة، اشارته إلى أن المعلومات حول هذا الهجوم الإيراني، والتي لم تكشف، كثيرة، وهي بحاجة لجلسة مستقلة ليعلم الشعب الإيراني المزيد عنها.
وأوضح قائد القوة الجوفضائية للحرس الثوري الإيراني أنه من المحتمل بعد فترة أن تقول وسائل الإعلام إن عددا من الجنود الأميركيين أصيبوا بـ"موت دماغي خفيف". في إشارة تهكمية لما أفاد به الإعلام الأميركي بإصابة عدد قليل من الجنود الأميركيين بارتجاجات دماغية خفيفة.
كانت هذه تفاصيل خبر مسؤول إيراني: هناك معلومات لم تكشف بعد عن استهدافنا لقاعدة "عين الأسد" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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