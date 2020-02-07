مسؤول إيراني: هناك معلومات لم تكشف بعد عن استهدافنا لقاعدة "عين الأسد"

أعلن قائد القوة الجوفضائية التابعة للحرس الثوري الإيراني، العميد حاجي زادة، أن هناك الكثير من المعلومات حول استهداف قاعدة "​عين الأسد​" الأميركية ب​العراق​ لم تكشف بعد.

ونقلت وكالة "تسنيم"، على لسان العميد حاجي زادة، اشارته إلى أن المعلومات حول هذا الهجوم الإيراني، والتي لم تكشف، كثيرة، وهي بحاجة لجلسة مستقلة ليعلم الشعب الإيراني المزيد عنها.

وأوضح قائد القوة الجوفضائية للحرس الثوري الإيراني أنه من المحتمل بعد فترة أن تقول وسائل الإعلام إن عددا من الجنود الأميركيين أصيبوا بـ"موت دماغي خفيف". في إشارة تهكمية لما أفاد به الإعلام الأميركي بإصابة عدد قليل من الجنود الأميركيين بارتجاجات دماغية خفيفة.