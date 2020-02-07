الدفاع الروسية: إسرائيل تستخدم الطائرات المدنية كغطاء لتفادي أنظمة الدفاع الجوي السورية

أعلنت ​وزارة الدفاع الروسية​ أن "استخدام ​إسرائيل​ ​الطائرات المدنية​ كغطاء لتفادي أنظمة الدفاع الجوي السورية أصبحت سمة من سمات ​سلاح الجو الإسرائيلي​"، موضحة أنه "أثناء الغارات الجوية الإسرائيلية على ​سوريا​ كانت ​طائرة​ ركاب من طراز "إير باص- 320" تقل 172 راكبًا تستعد للهبوط في ​مطار دمشق​". إضغط للمزيد

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