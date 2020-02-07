سلطات ولاية فلوريدا أصدرت تحذيرا من إعصار قد يضرب الولاية

أصدرت سلطات ولاية فلوريدا الأميركية تحذيرا من أن إعصارا قد يضرب مقاطعة هيلزبورو ، مشيرة الى أن سرعة الرياح قد تصل الى 45 ميلا في الساعة
وبحسب وسائل إعلامية أميركية فإن الظروف الجوية القاسية، تسببت في انقطاع التيار الكهربائي عن أكثر من 1900 من عملاء Duke Energy في مقاطعة Pinellas، وترك أكثر من 1500 عميل في الظلام في مقاطعة Pasco وأكثر من 2700 في منطقة تامبا.
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