سلطات ولاية فلوريدا أصدرت تحذيرا من إعصار قد يضرب الولاية

أصدرت سلطات ​ولاية فلوريدا​ الأميركية تحذيرا من أن إعصارا قد يضرب مقاطعة هيلزبورو ​​​​​، مشيرة الى أن سرعة الرياح قد تصل الى 45 ميلا في الساعة

وبحسب وسائل إعلامية أميركية فإن الظروف الجوية القاسية، تسببت في انقطاع ​التيار الكهربائي​ عن أكثر من 1900 من عملاء Duke Energy في مقاطعة Pinellas، وترك أكثر من 1500 عميل في الظلام في مقاطعة Pasco وأكثر من 2700 في منطقة تامبا.