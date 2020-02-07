سلطات بكين تعلن تفتح تحقيق بوفاة اول طبيب حذر من فيروس كورونا

أفادت وكالة الصحفة الفرنسية أن سلطات بكين تعلن فتح تحقيق بعد وفاة الطبيب الذي كان أول من حذر من فيروس كورونا.
يذكر أن لي وينليانغ (34 عاما) الذي يعمل كطبيب للعيون في مدينة ووهان، مركز انتشار الفيروس، لاحظ مرضى تظهر عليهم أعراض مشابهة لتلك الخاصّة بمرض المتلازمة التنفّسيّة الحادّة الشديدة (سارس) الذي انتشر بين عامي 2002 و2003.، وعلى الإثر بعث الطبيب رسالة حول ذلك إلى زملائه في 30 كانون الأوّل، قبل أن يكون من بين ثمانية مبلّغين آخرين عن الفيروس استدعتهم الشرطة للتحقيق بتهمة "نشر شائعات".
وقد أعلن مستشفى ووهان المركزي في مقاطعة هوبي، وفاته في بيان، مشيرا الى أن "طبيب العيون لي وينليانغ الذي يعمل في مستشفانا، والذي أصيب للأسف خلال مكافحته الالتهابات الرئويّة الناتجة عن فيروس كورونا المستجدّ، توفّي عند الساعة 2,58 صباحًا في 7 شباط عام 2020 على الرّغم من كلّ الجهود التي بذلت لإنقاذه بعد إصابته بالفيروس خلال معالجته أحد المرضى".
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