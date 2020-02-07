منظمة الصحة العالمية: انخفاض عدد المصابين بـ«كورونا» في الصين لأول مرة

أعلنت منظمة الصحة العالمية، أن اليوم الخميس شهد أول حالة لانخفاض عدد المصابين بالنوع الجديد لفيروس «كورونا» في الصين منذ بدء تفشيه.
وقال المدير التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية المعني ببرامج الطوارئ، مايكل رايان، في مؤتمر صحفي عقده في جنيف الخميس: «من السابق لأوانه التقدم بأي افتراضات بشأن تجاوز التفشي ذروته، لكننا سعداء بأن اليوم هو الأول الذي تم فيه انخفاض العدد الإجمالي للحالات المؤكدة للإصابة بالفيروس في الصين».
وأكد رايان: «من السابق لأوانه الإعلان عن أي توقعات، لأننا ما زلنا في وسط تفش مكثف».
وأوضح المسؤول أن مقاطعو هوبي، التي تعتبر مركزا للوباء، سجلت ارتفاعا مستمرا في عدد حالات الإصابة بالفيروس، لكنه لم يتم رصد مثل هذه الوتيرة في المقاطعات الصينية الأخرى.
ويأتي ذلك بعد أن أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهان غيبريسوس، أن يوم 5 فبراير سجل أكبر ارتفاع لعدد المصابين خلال 24 ساعة منذ بدء الوباء.
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