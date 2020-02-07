- 1/2
- 2/2
واشنطن (رويترز) - قالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي يوم الخميس إنها تصلي بقوة من أجل الرئيس دونالد ترامب لأنه "ضل عن الطريق" فيما يتعلق بالدستور الأمريكي والقيم الأمريكية.
وقالت بيلوسي مجددا إنها تصلي من أجل ترامب، بعد ساعات من قول ترامب خلال مراسم إفطار الصلاة إنه "لا يحب الناس الذين يقولون .. أصلي من أجلك.. بينما يعلمون أن ذلك غير صحيح".
شاهد أيضا: معلومات قد لا تعرفها عن دونالد ترامب قبل رئاسته لأمريكا
مقدم من القيادي
(إعداد ليليان وجدي للنشرة العربية - تحرير حسن عمار)
كانت هذه تفاصيل خبر بيلوسي تقول إنها "تصلي بقوة" من أجل ترامب لأنه "ضل عن الطريق" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.