دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters بيلوسي تقول إنها "تصلي بقوة" من أجل ترامب لأنه "ضل عن الطريق"

واشنطن (رويترز) - قالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي يوم الخميس إنها تصلي بقوة من أجل الرئيس دونالد ترامب لأنه "ضل عن الطريق" فيما يتعلق بالدستور الأمريكي والقيم الأمريكية.

وقالت بيلوسي مجددا إنها تصلي من أجل ترامب، بعد ساعات من قول ترامب خلال مراسم إفطار الصلاة إنه "لا يحب الناس الذين يقولون .. أصلي من أجلك.. بينما يعلمون أن ذلك غير صحيح".

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مقدم من القيادي

(إعداد ليليان وجدي للنشرة العربية - تحرير حسن عمار)