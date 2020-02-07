شكرا لقرائتكم خبر عن أفريقية النواب تستقبل سفير موزمبيق الأسبوع المقبل بالبرلمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستقبل لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان، جوزيه ميجيل نونيش جونيور سفير دولة موزمبيق الأسبوع المقبل، بمقر البرلمان المصري.

ويأتي لقاء "رضوان" مع السفير الموزمبيقي بالقاهرة، في إطار سلسلة اللقاءات المتعددة خلال دور الانعقاد الخامس (الحالي) من الفصل التشريعي الأول، مع سفراء الدول الأفريقية، لدى مصر، وسفراء الدول الأجنبية المتهمين بالشأن الأفريقي من جانب، وأيضًا مع الوزراء والمسئولين المتخصصين من جانب آخر، للوقوف على خططهم لتعزيز التوجه نحو القارة السمراء.

وكانت اللجنة قد استقبلت خلال دور الانعقاد الحالي، ما يزيد 6 سفراء للدول الأفريقية، ومنهم سفير جمهورية رواندا لدى القاهرة الفريد جاكوب كاليسا، وتناول اللقاء الذي شهده مجلس النواب بحث سبل تعزيز العلاقات بين مصر ورواندا في مختلف المجالات، كذلك محمد لبرنغ، سفير دولة الكاميرون وعميد السلك الدبلوماسي الأفريقي، والذي أكد خلاله السفير على حسن استقباله بمجلس النواب المصري مؤكدًا أن جمهورية الكاميرون تنظر إلى مصر كدولة شقيقة لما يربط البلدين بعلاقات تاريخية وثيقة، وإنه يسعي جاهدًا في العمل علي تعميق العلاقات ما بين مصر والكاميرون لاسيما على المستوى البرلماني حتى أنه تحدث مع رئيس البرلمان لدى بلادة في شأن إعداد زيارات متبادلة ما بين البلدين على أعلى مستوى برلماني وهو رؤساء البرلمانات الوطنية.

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كما استقبلت اللجنة السفير تيموتي ازوان - سفير كوت ديفوار بالقاهرة، لدعم والتشاور في شأن العلاقات بين مصر كوت ديفوار، وبحث اللقاء سبل التعاون بين الدولتين في شتي المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة إلي التشاور في شأن تدعيم العلاقات الدبلوماسية البرلمانية بين الدول الأفريقية وبصفة خاصة ما بين مصر وكوت دي فوار، وأيضًا السفير ويلفريد ني - سفير دولة غانا بالقاهرة، في إطار دعم العلاقات بين مصر وغانا وبحث سبل التعاون بين الدولتين، والتي شهدت تأكيد السفير الغاني ضرورة أن يكون هناك لجنة دائمة لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين لافتاً إلي أنه تم الاتفاق على انعقاد اجتماع للجنة الثنائية بين البلدين في كافة المجالات بداية من العام المقبل.

جدير بالذكر، أن هيئة مكتب لجنة الشؤون الافريقية بمجلس النواب خلال دور الانعقاد الأخير، تتشكل من النائب طارق رضوان رئيسا، والنائبان ماجد أبو الخير، وصلاح عفيفي، لوكالة اللجنة، وفي أمانه السر النائب جمال صابر.