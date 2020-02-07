بعد أحداث النجف..بومبيو يطالب بمحاسبة المليشيات

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

دان وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، الخميس، أعمال العنف التي وقعت في مدينة النجف (جنوب بغداد) ومدن عراقية أخرى، وسقط خلالها قتلى وجرحى من المتظاهرين السلميين.

وطالب بومبيو السطات العراقية باتخاذ إجراءات فورية لمحاسبة الميليشيات والمجموعات المسلحة في مدينة النجف وغيرها ومن مدن العراق التي تمارس العنف ضد المتظاهرين.

وقال وزير الخارجية الأميركي في بيان “يجب محاسبة الأطراف السياسية التي تحرض على استخدام العنف ضد المتظاهرين السلميين والمسؤولين الحكوميين الذين فشلوا في حماية المتظاهرين.”

وشهدت النجف، التي تبعد 75 كيلومترا عن كربلاء، “ليلة دامية”، أسفرت مقتل 8 متظاهرين، مساء الأربعاء، إثر هجوم لأنصار التيار الصدري في ساحة الاعتصام بالنجف.

وقالت مصادر “سكاي نيوز عربية” إن أنصار التيار الصدري، الذين باتوا يرتدون قبعات زرقاء، أطلقوا النار بكثافة في ساحة الاعتصام.

Advertisements

وعقب ذلك، أحكم أصحاب “القبعات الزرقاء” سيطرتهم على الساحة بعد انسحاب المتظاهرين منها.

وخلف إطلاق النار أيضا إصابة أكثر من 150 متظاهر، كما جرى حرق بناية مديرية الماء القريبة من ساحة الصدرين وسط النجف، إلى جانب حرق مخيم معتصمين في الساحة نفسها.

وفي كربلاء، اقتحم أتباع التيار الصدري، الخميس، ساحة الاعتصام (التربية) ، وقاموا بالاعتداء على المتظاهرين وتحطيم وتحطيم منصة الاعتصام الرئيسية، مما أدى لإصابة أكثر من 10 متظاهرين.

وقالت مصادر “سكاي نيوز عربية” إن أتباع التيار الصدري استخدموا الرصاص الحي لتفريق المتظاهرين في ساحة التربية وسط محافظة كربلاء.