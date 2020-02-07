كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الولايات المتحدة تستقبل طائرتين قادمتين من معقل انتشار "كورونا" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، مغادرة طائرتان مدينة ووهان الصينية، معقل انتشار فيروس كورونا المستجد، في طريقهما إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وفقا لما أفادت قناة العربية في خبر عاجل.

وفي وقت سابق، أعلنت السلطات الصينية، اليوم الجمعة، ارتفاع عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا إلى 636 حالة، بزيادة قدرها 73 حالة، نهاية يوم الخميس، لافتة إلى أنه بينها 69 حالة في إقليم هوبي.

وكشفت لجنة الصحة الوطنية، وجود 3143 حالة إصابة جديدة يوم الخميس، منها 2447 حالة في إقليم هوبي، و1501 في منطقة ووهان معقل انتشار الفيروس، ليرتفع إجمالي عدد المصابين في كافة ربوع الصين إلى 31161 مصابا.

الجدير بالذكر أن فيروس كورونا المستجد، ظهر منذ أسابيع في منطقة ووهان الصينية، وحصد أرواح مئات المواطنين، وأصيب به الآلاف.