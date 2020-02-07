كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الصين تعلن ارتفاع وفيات "كورونا" إلى 636 حالة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت السلطات الصينية، اليوم الجمعة، ارتفاع عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا إلى 636 حالة، بزيادة قدرها 73 حالة، نهاية يوم الخميس، لافتة إلى أنه بينها 69 حالة في إقليم هوبي.

وكشفت لجنة الصحة الوطنية، وجود 3143 حالة إصابة جديدة يوم الخميس، منها 2447 حالة في إقليم هوبي، و1501 في منطقة ووهان معقل انتشار الفيروس، ليرتفع إجمالي عدد المصابين في كافة ربوع الصين إلى 31161 مصابا.

الجدير بالذكر أن فيروس كورونا المستجد، ظهر منذ أسابيع في منطقة ووهان الصينية، وحصد أرواح مئات المواطنين، وأصيب به الآلاف.