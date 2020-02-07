شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن ترامب يصف خصومه الديموقراطيين بأنهم “اشرار” والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 6 دقائق - 7:30 صباحًا, 7 فبراير 2020 م المناطق - الرياض ندد الرئيس الأميركي دونالد ترمب في خطاب في البيت الأبيض الخميس بعيد تبرئته أمام مجلس الشيوخ، بخصومه الديموقراطيين معتبرا أنهم “اشرار”.

وبعدما رفع الصفحة الأولى من صحيفة “واشنطن بوست” التي أشارت إلى التبرئة، هاجم ترمب النواب الديموقراطيين الذين سعوا إلى عزله وقال “أنهم اشرار”.

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