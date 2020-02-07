حمدوك يقود وفد السودان للمشاركة في القمة الأفريقية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يتوجه رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك بعد غدٍ السبت إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، مترأساً وفد بلاده للمشاركة في القمة 33 لمؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي.
وتأتي هذه القمة تحت شعار "إسكات البنادق: تهيئة الظروف المواتية لتنمية أفريقيا".
وستتناول القمة ملفات متعددة، من أبرزها النزاعات المسلحة في أفريقيا، وآفات الهجرة غير الشرعية، كما ستتم مناقشة تفعيل المنطقة التجارية الحرة في أفريقيا.
وبحسب الوثيقة الدستورية، فإن تمثيل السودان في المحافل الدولية والإقليمية من اختصاص رئيس مجلس السيادة، لكن الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان اعتذر عن القمة الأفريقية وفوّض حمدوك بالمشاركة بديلا عنه.
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