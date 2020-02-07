الرئيس الصيني يؤكد لنظيره الأمريكي قدرة بلاده على مواجهة كورونا

أكد الرئيس الصيني شي جين بينغ لنظيره الأمريكي دونالد ترامب هاتفيا، الجمعة، أن بلاده "قادرة تماما" على القضاء على فيروس كورونا المستجدّ، بحسب ما أوردت وسائل إعلام رسميّة.



وقال شي لترامب إن الصين "واثقة تماما وقادرة على القضاء" على الفيروس، حسب تصريحات نقلها التلفزيون الوطني.

وقال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي دونالد تراب عبر عن ثقته بقدرة الصين على مواجهة فيروس كورونا.

وأعلنت السلطات الصحية في مقاطعة هوبي الصينية الجمعة إصابة 2447 حالة إضافية مؤكدة بفيروس كورونا، بالإضافة إلى 69 حالة وفاة جديدة بين المصابين بالفيروس مع نهاية يوم الخميس 6 فبراير/شباط.

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وذكرت وكالة أنباء بلومبرج أن عدد الوفيات على مستوى الصين ارتفع بذلك إلى 636 حالة، من بينهم 618 حالة في مقاطعة هوبي وحدها.

كما ارتفع بذلك إجمالي عدد المصابين بالفيروس في الصين منذ بداية تفشي المرض إلى 22 ألفا و112 حالة، تلقى علاجا من بينهم 15 ألفا و804.

وتوفي طبيب صيني كان من أوائل من حذروا من المرض التنفسي الجديد الغامض، وفقا لما أعلنه المستشفى الذي يعمل بها.

وعلى صعيد متصل، طالبت السلطات بمدينة ووهان السكان بالبدء في الإبلاغ يوميا عن درجة حرارة أجسامهم، فيما أعلنت مدينة تيانجين الساحلية الكبيرة أنها ستقيد حركة السكان، وهو جزء من خطوات يجري اتبعاها في جميع أنحاء البلاد لمنع انتشار المرض.

وأعلنت السلطات الصحية الصينية، الإثنين، أن 475 مريضا مصابين بفيروس كورونا الجديد خرجوا من المستشفى بعد شفائهم حتى نهاية يوم الأحد.

وبحسب موقع صحيفة الشعب اليومية الصينية قالت اللجنة الوطنية للصحة في تقريرها اليومي إن 147 شخصا خرجوا من المستشفى بعد الشفاء في يوم الأحد.