الشرق الأوسط: اجتماع القاضي إبراهيم مع لجنة الرقابة على المصارف يتعلق بتهريب أموال

أوضح مصدر قضائي لصحيفة "الشرق الأوسط"، أن "مضمون اجتماع القاضي إبراهيم مع لجنة الرقابة على المصارف، مرتبط باستكمال القاضي إبراهيم تحقيقات بدأها سابقاً، تتعلّق بتهريب أموال إلى الخارج، وإثارة شبهات حول مصدرها، وما إذا كانت شرعية أم لا، وهل ثمة اختلاس للأموال العامة".
ولفت المصدر إلى أن "الجزء الأكبر من التحويلات حصلت في أول أسبوعين من اندلاع الانتفاضة الشعبية، عندما أقفلت المصارف أبوابها لأسباب أمنية، وأن البعض استغلّ هذه الفترة ووجد فيها فرصة مواتية لتهريب أمواله".
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