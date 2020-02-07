الشرق الأوسط: اجتماع القاضي إبراهيم مع لجنة الرقابة على المصارف يتعلق بتهريب أموال

أوضح مصدر قضائي لصحيفة "الشرق الأوسط"، أن "مضمون اجتماع القاضي إبراهيم مع لجنة الرقابة على ​المصارف​، مرتبط باستكمال القاضي إبراهيم تحقيقات بدأها سابقاً، تتعلّق بتهريب أموال إلى الخارج، وإثارة شبهات حول مصدرها، وما إذا كانت شرعية أم لا، وهل ثمة ​اختلاس​ للأموال العامة".

ولفت المصدر إلى أن "الجزء الأكبر من التحويلات حصلت في أول أسبوعين من اندلاع ​الانتفاضة​ الشعبية، عندما أقفلت المصارف أبوابها لأسباب أمنية، وأن البعض استغلّ هذه الفترة ووجد فيها فرصة مواتية لتهريب أمواله".