الصحة الإيطالية: إصابة مواطن إيطالي بفيروس كورونا

أعلن متحدث باسم وزارة الصحة الإيطالية أن الفحوص أكدت إصابة مواطن إيطالى بفيروس كورونا الجديد، فى ثالث إصابة مؤكدة في البلاد بعد أن أثبتت الاختبارات إصابة اثنين من السائحين الصينيين فى الأسبوع الماضى.
والإيطالى الذى تأكدت إصابته واحد من 56 مواطنا إيطاليا أعيدوا هذا الأسبوع من مدينة ووهان الصينية فى إقليم هوبى، مركز الفيروس الذى أودى بحياة أكثر من 600 شخص. وحدثت حالتا وفاة فى هونج كونج والفلبين.
يذكر ان المواطنين الإيطاليين الذين تم إجلاؤهم من الصين موضوعون فى الحجر الصحى لمدة 14 يوما فى قاعدة عسكرية بجنوب روما.
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