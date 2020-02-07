الصحة الإيطالية: إصابة مواطن إيطالي بفيروس كورونا

أعلن متحدث باسم ​وزارة الصحة​ الإيطالية أن الفحوص أكدت إصابة مواطن إيطالى ب​فيروس كورونا​ الجديد، فى ثالث إصابة مؤكدة في البلاد بعد أن أثبتت الاختبارات إصابة اثنين من السائحين ​الصين​يين فى الأسبوع الماضى.

والإيطالى الذى تأكدت إصابته واحد من 56 مواطنا ​إيطاليا​ أعيدوا هذا الأسبوع من مدينة ووهان الصينية فى إقليم هوبى، مركز الفيروس الذى أودى بحياة أكثر من 600 شخص. وحدثت حالتا وفاة فى هونج كونج و​الفلبين​.

يذكر ان المواطنين الإيطاليين الذين تم إجلاؤهم من الصين موضوعون فى الحجر الصحى لمدة 14 يوما فى قاعدة عسكرية بجنوب روما.