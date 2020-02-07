الخارجية الأميركية: إقلاع طائرتين من ووهان بالصين إلى الولايات المتحدة

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية إن طائرتين غادرتا مدينة ووهان ب​الصين​ في طريقهما إلى ​الولايات المتحدة​ وسط مخاوف من انتشار فيروس كورونا.

ولم تذكر وزارة الخارجية في بيانها الصادر كم عدد المغادرين على متن الطائرتين أو أين ستهبطان في الولايات المتحدة.

فى السياق نفسه، أفادت فضائية "العربية"، أن الصين أعلنت ارتفاع حصيلة وفيات كورونا إلى 630 على الأقل.