التحالف العربي: مقتل وإصابة 6 صيادين مصريين بلغم للحوثيين بالبحر الأحم

أعلن ​التحالف العربي​ مقتل وإصابة 6 صيادين مصريين ب​انفجار​ لغم بحري، اتهم جماعة ​أنصار الله​ "​الحوثيين​" بزراعته في ​المياه​ الدولية ب​البحر الأحمر​.

وأفادت وكالة الأنباء ​السعودية​ "واس" بأن "المتحدث الرسمي باسم "تحالف دعم الشرعية في ​اليمن​"، العقيد الركن تركي المالكي، قد أوضح أنه "عند ​الساعة​ الثانية من فجر الأربعاء الماضي، نفذت قوات التحالف البحرية عملية استجابة لبلاغ عن غرق أحد قوارب ​الصيد​ بالمياه الدولية بالبحر الأحمر نتيجة انفجار لغم بحري".

وأوضح العقيد المالكي أن "قارب الصيد كان على متنه 6 صيادين من الجنسية المصرية، تم إنقاذ 3 منهم واستشهاد 3 آخرين نتيجة انفجار اللغم البحري".

واشار المالكي الى إن "استمرار الحوثيين في نشر وزراعة ​الألغام​ البحرية يمثل تهديدا حقيقيا لحركة الملاحة البحرية والتجارة العالمية بمضيق ​باب المندب​ وجنوب البحر الأحمر"، مؤكدا "استمرار جهود التحالف في تحييد التهديدات البحرية وخطر الألغام البحرية".