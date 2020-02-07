التحالف العربي: مقتل وإصابة 6 صيادين مصريين بلغم للحوثيين بالبحر الأحم

أعلن التحالف العربي مقتل وإصابة 6 صيادين مصريين بانفجار لغم بحري، اتهم جماعة أنصار الله "الحوثيين" بزراعته في المياه الدولية بالبحر الأحمر.
وأفادت وكالة الأنباء السعودية "واس" بأن "المتحدث الرسمي باسم "تحالف دعم الشرعية في اليمن"، العقيد الركن تركي المالكي، قد أوضح أنه "عند الساعة الثانية من فجر الأربعاء الماضي، نفذت قوات التحالف البحرية عملية استجابة لبلاغ عن غرق أحد قوارب الصيد بالمياه الدولية بالبحر الأحمر نتيجة انفجار لغم بحري".
وأوضح العقيد المالكي أن "قارب الصيد كان على متنه 6 صيادين من الجنسية المصرية، تم إنقاذ 3 منهم واستشهاد 3 آخرين نتيجة انفجار اللغم البحري".
واشار المالكي الى إن "استمرار الحوثيين في نشر وزراعة الألغام البحرية يمثل تهديدا حقيقيا لحركة الملاحة البحرية والتجارة العالمية بمضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر"، مؤكدا "استمرار جهود التحالف في تحييد التهديدات البحرية وخطر الألغام البحرية".
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