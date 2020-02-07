كوشنر ناقش صفقة القرن مع أعضاء مجلس الأمن الدولي

عقد أعضاء ​مجلس الأمن الدولي​ اجتماعا، غير رسمي، مع مستشار الرئيس الأميركي، ​جاريد كوشنر​، نوقش خلاله خطة ​السلام​ ب​الشرق الأوسط​ التي أعلنها ​ترامب​ مؤخرا.

وأشار سفراء الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى أن الاجتماع كان مفيداً.

من جهته، لفت ممثل ​روسيا​ الدائم بمجلس الأمن، ​فاسيلي نيبينزيا​، إلى ان "الاجتماع كان مثيرا للاهتمام". ووفقا له، من المهم أن "يوافق ​الفلسطينيون​ بشكل أساسي على مناقشة هذا".

وبدورها، قالت الممثلة الدائمة للولايات المتحدة ​كيلي كرافت​، إن "المناقشة كانت بناءة، نتطلع إلى حوار أكثر نشاطا".