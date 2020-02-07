كوشنر ناقش صفقة القرن مع أعضاء مجلس الأمن الدولي

عقد أعضاء مجلس الأمن الدولي اجتماعا، غير رسمي، مع مستشار الرئيس الأميركي، جاريد كوشنر، نوقش خلاله خطة السلام بالشرق الأوسط التي أعلنها ترامب مؤخرا.
وأشار سفراء الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى أن الاجتماع كان مفيداً.
من جهته، لفت ممثل روسيا الدائم بمجلس الأمن، فاسيلي نيبينزيا، إلى ان "الاجتماع كان مثيرا للاهتمام". ووفقا له، من المهم أن "يوافق الفلسطينيون بشكل أساسي على مناقشة هذا".
وبدورها، قالت الممثلة الدائمة للولايات المتحدة كيلي كرافت، إن "المناقشة كانت بناءة، نتطلع إلى حوار أكثر نشاطا".
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