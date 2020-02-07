ارتفاع حصيلة المصابين بفيروس كورونا على متن السفينة السياحية باليابان إلى61 شخصا

أعلنت ​وزارة الصحة​ ​اليابان​ية، تضاعف عدد الأشخاص المصابين بفيروس "كورونا" على متن ​السفينة​ السياحية "دياموند برينسيس"، الخاضعة للحجر الصحي في اليابان إلى ثلاثة أضعاف، ليصل إلى 61 شخصا.

وكان وزير الصحة الياباني، كاتسونوبو كاتو، عن فرض حجر صحي على سفينة سياحية متوقفة في ميناء يوكوهاما، بعد الكشف عن إصابة نحو 10 أشخاص ب​فيروس كورونا​.

وأعلنت رابطة منظمي الرحلات السياحية الروسية "أتور" أنه تم تأكيد عشر ​حالات​ إصابة بفيروس "كورونا"، 9 ركاب وأحد أفراد الطاقم على متن سفينة "دياموند برينسيس" اليابانية، حيث يوجد 24 ​روسيا​، لم يتم تشخيص فيروس كورونا لديهم.