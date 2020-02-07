الرئيس الصيني يؤكد لترامب اتخاذ بكين إجراءات لمكافحة "كورونا"

أكد الرئيس الصيني ​شي جين بينغ​ في ​اتصال​ مع الرئيس الاميركي ​دونالد ترامب​ اتخاذ بكين إجراءات شاملة لمكافحة ​فيروس كورونا​. إضغط للمزيد

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