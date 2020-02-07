شكرا لقرائتكم خبر عن اتفاقية جديدة للبحث عن الغاز بإحدى مناطق البحر المتوسط.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافقت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة النائب طلعت السويدي، على قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بالترخيص لوزير البترول في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) وشركة إكسون موبيل ايجيب (ابستريم) ليمتد وشركة ثروة للبترول، للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة ستار البحرية بالبحر المتوسط (ج. م.ع).

وحسب المذكرة الإيضاحية التي حصل ”الخليج 365” عليها، فإن شركة إكسون موبيل ايجيب ليمتد وهي شركة ذات مسئولية محدودة مؤسسة وقائمة طبقا لقوانين كومانولث جزر البهاما وشركة ثروة للبترول وهي شركة مسامة مصرية مؤسسة وقائمة طبقًا لقوانين جمهورية مصر العربية بعرض مباشر للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة ستار البحرية بالبحر المتوسط، وتم الموافقة علي العرض من اللجان المختصة بشركة إيجاس.

ووفقا للمذكرة الإيضاحية، تضمن العرض حدًا أدنى للاستثمارات خلال فترات البحث يبغ 263 مليون دولار، وحفر عدد 3 آبار وتبلغ نسبة استرداد المصروفات 32%، كما يتراوح نصيب شركة إيجاس من زيت الربح بين (65- 74%) ومن غاز الربح ما بين ( 65- 73%).