عدن - ياسمين عبد الله التهامي - رئيس فلسطين: لن نتنازل أو نخون الأمانة ولا دولة بدون القدس

الجمعة 7 فبراير 2020

الخليج 365

أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس أنه "لن نتنازل قيد أنملة عن حقوقنا التي أقرتها لنا الشرعية الدولية، ولن نخون الأمانة مطلقا".



وقال، خلال استقباله الخميس وفودا رسمية وشعبية وممثلي المجتمع المدني في مقر الرئاسة في رام الله: "بدون القدس التي احتلت عام 1967 عاصمة دولة فلسطين الأبدية، فلن نقبل هذه الدولة إطلاقا".

وأضاف: "هذا ما تركته لنا الأجيال السابقة، ولن نخون الأمانة إطلاقا، ولن نتنازل قيد أنملة عن حقوقنا التي أقرتها لنا الشرعية الدولية".

وتابع: "نحن الآن أمام الحقيقة، ونواجه المصير وهذه المعركة لن تكون الأخيرة، ولكننا سننتصر بها كما انتصرنا في بقية المعارك التي خضناها منذ مئة وثلاث سنوات، منذ وعد بلفور وحتى الآن، وسننجح بإذن الله، وسنصل للدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف وليس أبوديس أو العيزرية كما يريدون".

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وأضاف الرئيس عباس: "أختصر كل المراحل لأقول.. إن الذي قدم لنا في "صفقة القرن" هو ختام لوعد بلفور، يعني ما قاله بلفور عام 1917 هو ما يعرض الآن على الشعب الفلسطيني".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن، خلال مؤتمر صحفي مشترك، مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تفاصيل خطته للسلام في الشرق الأوسط.

وادعى أن خطته ستحقق الازدهار للفلسطينيين وتقضي على احتياجهم للمعونات، كما ستحقق تلك الخطة، بحسب ترامب، أكثر من مليون فرصة عمل للفلسطينيين خلال عام واحد.

وزعم أن خطته للسلام ستمنح الفلسطينيين ضعف مساحة الأراضي المعروضة عليهم سابقا، موجها حديثه لنظيره الفلسطيني قائلا: "إذا اخترت طريق السلام فالولايات المتحدة وكثير من الدول ستعاونك طول الطريق".

وتظاهر آلاف الفلسطينيين، في رد فعل مباشر، بالضفة الغربية وغزة، احتجاجا على خطة ترامب، معلنين رفضهم هذه الخطة وتمسكهم بالقدس عاصمة أبدية لفلسطين.