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ارتفاع ضحايا الانهيارين الثلجيين في تركيا لـ44 قتيلا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ارتفاع ضحايا الانهيارين الثلجيين في تركيا لـ44 قتيلا

الجمعة 7 فبراير 2020

ارتفاع ضحايا الانهيارين الثلجيين في تركيا لـ44 قتيلا

الخليج 365

ارتفعت حصيلة ضحايا انهيارين ثلجيين وقعا شرقي تركيا إلى 41 قتيلا، بينهم عدد من عمّال الإنقاذ، بحسب حصيلة جديدة نشرت، الخميس.

 

ووقع الانهيار الثلجي الأول، الثلاثاء، في بهجة سراي في محافظة وان، وجرف معه حافلة كانت تقل 15 شخصاً ما أسفر عن مصرع 5 وإصابة 8، إضافة إلى اعتبار شخصين في عداد المفقودين.

 

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وبعد الكارثة، وصل نحو 300 عامل إنقاذ ومن السكان المحليين إلى المكان للبحث عن ناجين، وظهر الأربعاء، وقع انهيار ثلجي ثان في المكان نفسه بينما كانت عمليات البحث مستمرة.

 

وكانت إدارة الكوارث والطوارئ التركية أشارت الأربعاء إلى مصرع 33 شخصاً، بينهم العديد من عمّال الإنقاذ الذين قضوا في الانهيار الثاني، ما رفع إلى 38 الحصيلة الإجمالية.

 

والخميس، نشرت إدارة الكوارث والطوارئ حصيلة جديدة، معلنة مصرع 41، إثر العثور على 3 جثث جديدة.

 

وتستمر أعمال البحث للعثور على شخصين في عداد المفقودين، بحسب وكالة "ديميرون" للأنباء.

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