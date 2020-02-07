شكرا لقرائتكم بومبيو: على حكومة العراق محاكمة قتلة المتظاهرين بالنجف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أدان وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أعمال العنف التي حصلت مؤخراً بحق المتظاهرين في النجف على يد الميليشيات.

ودعا بومبيو للسماح "للمتظاهرين السلميين ضد النفوذ الإيراني بالتظاهر"، مطالباً الحكومة العراقية بتقديم قتلة المحتجين إلى العدالة.

وكتب بومبيو في تغريدة على حسابه في "تويتر": "ندين بشدة العنف في النجف. يجب السماح للمتظاهرين السلميين بالتظاهر من أجل حكومة خالية من النفوذ الإيراني دون مواجهة الموت والعنف. يجب على الحكومة تقديم القتلة إلى العدالة".

Advertisements

وشهدت محافظة النجف خلال اليومين الماضيين قمعاً للمحتجين على يد مناصرين لمقتدى الصدر، حيث تم حرق خيم المتظاهرين في ساحة الصدرين، وإطلاق الرصاص الحي عليهم، مما أدى إلى مصرع 8 أشخاص وإصابة 158 آخرين بجروح.

وكان رئيس الوزراء العراقي المُكلف محمد توفيق علاوي، الذي كُلف الأسبوع الماضي بتشكيل حكومة جديدة، قد ندد بالعنف وطالب، على تويتر، مجلس الوزراء المنتهية ولايته والذي يقوم بتصريف الأعمال حالياً "بحماية المحتجين".

وانحاز الصدر في بعض الأحيان إلى المحتجين العراقيين، الذين يطالبون بإبعاد النخبة الحاكمة بأكملها، وتخلى عنهم في أحيان أخرى.

لكنه حث أتباعه الأسبوع الماضي على "مساعدة السلطات في إعادة الحياة اليومية إلى طبيعتها في شوارع العراق" بإخلاء الطرق التي أغلقتها

الاعتصامات وضمان إمكانية عودة المدارس والشركات للعمل بعد احتجاجات استمرت شهوراً وشهدت مقتل نحو 500 شخص في اشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن.