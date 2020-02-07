شكرا لقرائتكم خبر عن طلب إحاطة لوزير التعليم لعرض الاستعدادات للفصل الدراسى الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب ماجد طوبيا، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير التربية والتعليم، بشأن الاستعدادات الخاصة بالفصل الدراسى الثانى من العام الدراسى 2020/2019، الإجراءات اللازمة بالتعاون مع وزارة الصحة للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب، وضرورة ان يكون هناك وحدة مركزية لتداول المعلومات سريعا واتخاذ قرار فى حال غن تم اكتشاف أيا من الملاحظات بشأن الطلاب، ووضع خطة عمل عاجلة، واأن يتم العمل على أرض الواقع ومتابعة العملية التعليمية لحظة بلحظة.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن هناك عددا من الملاحظات بشان بدء الدراسة فى مقدمتها الإجراءات الوقائية بشان الفيروسات، وضرورة أن تكون هناك تهوية جيدة فى كافة المدارس، بما يضمن عدم نقل العدوى فى حالات البرد، وزيادة الوعى لدى الطلاب وأولياء الأمرو بشأن نظافة التلاميذ الشخصية، والحرص على ذلك، والتنبية على أن الطلاب المصاب بدور برد لا مانع من الحصول على إجازة لازمة والمكوث فى المنزل حتى يتعافى لمنع نقل الفيروسات لزملاءه.

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وتسائل عضو مجلس النواب، عن أزمة عجز المعلمين فى بعض المحافظات، وهل تعاملت الوزارة مع هذه المشكلة بما يضمن عدم عودتها مرة اخرى ويثرى العملية التعليمية، وبعض التخصصات، وازمة تكدس الفصول، وملف إعادة بناء المدارس التى صدر لها قرار إزالة وهناك بعض منها لا يتطابق مع اشتراطات البناء المنصوص عليها فى هيئة الأبنية التعليمة، وكانت النتيجة زيادة الكثافة فى المدارس المجاورة لها.

وطالب عضو البرلمان، وزارة التربية والتعليم بإعلان خطتها حول الاستعدادات الخاصة ببدء الدراسة فى العام الدراسى الثانى، ومعالجة بعض الملاحظات، خاصة فى ظل تطوير منظومة التعليم الجديدة التى شرعت الوزارة فى تطبيقها منذ فترة.