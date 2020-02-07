شكرا لقرائتكم خبر عن 9 امتيازات وإعفاءات للهيئات الشبابية بعد تصديق الرئيس على القانون الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحرص الدولة على دعم الشباب والهيئات التى تنظم أنشطة لهم، وفى هذا الصدد، نص القانون رقم 7 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الهيئات الشبابية الصادر بالقانون رقم 218 لسنة 2017، والذى صدق عليه رئيس الجمهورية عليه وتم نشره بالجريدة الرسمية الاثنين الماضى، على منح الهيئات الشبابية بعض الإعفاءات والامتيازات.

وأضافت التعديلات الجديدة على قانون تنظيم الهيئات الشبابية، إعفاءا جديدة فى البند (7) من المادة (27) بأن يتم الإعفاء من 75 % على الأقل من المكالمات التليفونية، حيث كان هذا البند فى القانون قبل تعديله يشمل (الكهرباء، والمياه، والغاز).

وفى هذا الإطار، وبعد تعديل البند (7) من المادة (27)، يستعرض ”الخليج 365”، الامتيازات والإعفاءات التى تتمتع بها الهيئات الشبابية، كالتالى:

تعتبر الهيئات الشبابية من الهيئات الخاصة ذات النفع العام وتتمتع بالامتيازات والإعفاءات الآتية:

1.. عدم جواز تملك الغير لعقاراتها بمضى المدة وللمحافظ المختص إزالة أى تعدٍ عليها بالطريق الإدارى على نفقة المخالف

2.. اعتبار أموالها أموال عامة فى تطبيق أحكام قانون العقوبات .

3.. الإعفاء من الضرائب العقارية ومن رسوم تسجيل العقارات والمنقولات وغيرها من مستندات.

4.. الإعفاء من رسوم التسجيل التى يقع عليها عبء أدائها فى عقود الملكية وغيرها من الحقوق العينية الأخرى، ومن رسوم التصديق على التوقيعات ومن رسوم الدمغة المفروضة حاليا والتى تفرض مستقبلا على جميع العقود والمحررات والأوراق والمطبوعات والسجلات وغيرها.

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5.. الإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية بالنسبة للأدوات والمهمات المستوردة لحسابها والتى تلزم لممارسة نشاطها والتى يصدر بتحديدها قرار من وزير المالية بناء على طلب من رئيس الجهة الإدارية المركزية كما تعفى من هذه الضرائب والرسوم والمهمات التى تستوردها الجهة الإدراية المركزية المحتصة لصالح انشطة الشباب.

ويحظر التصرف فيما تم إعفاؤه لجهة غير معفاة قبل مضى خمس سنوات من تاريخ الإعفاء ما لم تدفع عنها الضرائب والرسوم المستحقة وفقا لحالة هذه الأشياء وقيمتها وقت سداده هذه الضرائب والرسوم طبقا للتعريفة الجمركية السارية فى تاريخ السداد.

6.. الإعفاء من ضريبة الملاهى على مختلف المباريات التى تخضع لإشراف اتحاد اللعبات الرياضية بشرط الا يتخللها او يعقبها أى نوع من أنواع الملاهى.

7. الإعفاء من"75%" من مقابل استهلاك الكهرباء والمياه والغاز والمكالمات التليفونية على الأقل، وفى جميع الأحوال تسري عليها تعريفة الاشتراكات والمكالمات التليفونية الخاصة المقررة للمنازل.

8. تخفيض أجور نقل الأدوات والمهمات الخاصة بنشاطها بالوسائل المملوكة للدولة أو القطاع العام بنسبة 50% من الأجور المقررة.

9. تخفيض أجور السفر بالوسائل المحددة بالنبد السابق للأفراد الذين يقل عددهم عن ثلاثين فردا بنسبة 50% ويكون التخفيض بنسبة 66.6% من هذه الأجور لما يزيد على هذا العدد وذلك بشروط اعتماد الهيئة التى ينتمى إليها هؤلاء الأفراد فى جميع الأحوال.

جدير بالذكر، أن الهيئات الشبابية وفقا للقانون، هى (كل مجموعة تتألف من عدة أشخاص طبيعيين أو اعتباريين أو منهما معا بغرض تحقيق الرعاية للشباب عن طريق توفير الخدمات الرياضية، والاجتماعية والصحية والترويحية، وغيرها فى إطار السياسة العامة للدولة، ولا يجوز لتلك الهيئة مباشرة أى نشاط سياسى أو حزبى أو الترويج لتلك الهيئة مباشرة أو نشاط سياسى أو حزبى أو الترويج لأى أفكار أو أهداف سياسية).