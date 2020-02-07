إجراءات تأديبية من "التعليم العالي" في واقعة "الطبنجة داخل جامعة الإسكندرية"

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد عامر:
قال الدكتور هشام جابر، نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون التعليم والطلاب، إن الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي على تواصل مستمر مع إدارة الجامعة لمتابعة واقعة اعتداء طالب على أستاذ جامعي بكلية التجارة.
كان الطالب "محمد. م. أ" بالفرقة الثانية بكلية التجارة اعتدى بالضرب بـ"طبنجة" على الدكتور محمود رجب، أستاذ مادة المالية العامة ورئيس الكونترول بالكلية ذاتها ما أدى لإصابته بجروح، وجرى نقله للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.
وقال نائب رئيس جامعة الإسكندرية، إن وزير التعليم العالي أصدر قرارًا باتخاذ الإجراءات التأديبية ضد الطالب لتوقيع أقصى العقوبات التأديبية التي تصل إلى الفصل النهائي من الجامعة، وتبليغ قرار الفصل إلى الجامعات الأخرى، بما يترتب عليه من عدم صلاحية قيد الطالب في أي جامعة أو معهد آخر.
ووجه الوزير إدارة الجامعة بمتابعة الشق الجنائي في الواقعة مع الجهات المعنية للحفاظ على حقوق عضو هيئة التدريس.
وأجرى وزير التعليم العالي اتصالًا هاتفًيا بعضو هيئة التدريس الذي تعرض للاعتداء، للاطمئنان عليه، والتأكيد على الحسم الكامل في تنفيذ القانون، واحترام الأعراف الجامعية.
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