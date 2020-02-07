عاجل-مقتل زعيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية قاسم الريمي

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أن القوات الأمريكية قتلت زعيم تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية خلال عملية في اليمن. وقال ترمب في بيان نشره البيت الأبيض إن الولايات المتحدة "أجرت عملية لمكافحة الإرهاب في اليمن نجحت في القضاء على قاسم الريمي، أحد مؤسسي وزعيم تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية".
وكان تنظيم القاعدة في جزيرة العرب أعلن الأحد مسؤوليته عن إطلاق نار في ديسمبر على قاعدة بحرية أمريكية ما أدى إلى مقتل 3 بحارة.
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