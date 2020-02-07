ترامب يعلن قتل زعيم القاعدة في جزيرة العرب ” قاسم الريمي “

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أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فجر الجمعة، أن الولايات المتحدة قتلت قاسم الريمي زعيم تنظيم القاعدة في جزيرة العرب خلال ”إحدى عمليات مكافحة الإرهاب“ باليمن.

وقال ترامب في بيان: ”مارس تنظيم القاعدة في جزيرة العرب تحت قيادة الريمي قدرا هائلا من العنف ضد المدنيين في اليمن وسعى لتنفيذ والإيعاز بتنفيذ هجمات عديدة ضد الولايات المتحدة وقواتنا“.

وأضاف أن ”موت الريمي يُزيد القاعدة في جزيرة العرب وتنظيم القاعدة العالمي ضعفا ويقربنا من القضاء على التهديدات التي تشكلها هذه الجماعات على أمننا القومي“.

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ولم يشر ترامب إلى موعد مقتل الريمي.

وكانت مصادر محلية ذكرت نهاية الشهر الماضي أن قاسم الريمي لقي مصرعه جراء غارة جوية نفذتها طائرة أمريكية مسيرة على منزل كان يضم عناصر من تنظيم القاعدة بمديرية ”وادعي عبيدة“ شرق مدينة مأرب اليمنية.

ونقلت قناة ”العربية“ حينها عن المصادر ذاتها أن الغارة استهدفت منزلا استأجرته عناصر من القاعدة قبل أسبوع.