طالبان تعلن إسقاط طائرة أمريكية مسيرة شرق أفغانستان

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أعلنت حركة طالبان الأفغانية، الخميس، إسقاط طائرة أمريكية مسيرة قرب منطقة ”ولسوالي وعليشنج“ التابعة لولاية لغمان شرق أفغانستان.
وكتب المتحدث باسم الحركة ذبيح الله مجاهد في حسابه الرسمي على ”تويتر“: ”تم إسقاط طائرة بدون طيار تابعة لقوات الاحتلال الأمريكية في منطقة ولسوالي وعليشنج بمقاطعة لغمان، في أعقاب هجوم المجاهدين“.
وأضاف أنه ”تم العثور على بقايا الطائرة في المنطقة“.
ولم تعلق أمريكا أو قواتها المتواجدة في أفغانستان، حتى الآن، على ما ذكرته حركة طالبان.
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