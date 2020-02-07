مقتل 3 صيادين مصريين في انفجار لغم حوثي بقاربهم بالبحر الأحمر

أعلن التحالف العربي في اليمن، في ساعة مبكرة من صباح الجمعة، أن 3 صيادين مصريين قتلوا وأصيب 3 آخرون في انفجار قارب صيد كان يقلهم، بسبب لغم بحري زرعته المليشيات الحوثية في البحر الأحمر.



وقال العقيد الركن تركي المالكي المتحدث باسم قوات التحالف العربي قوله إنه "في فجر أمس الأول الأربعاء استجابت قوات التحالف البحرية لبلاغ حول غرق أحد قوارب الصيد بالمياه الدولية بالبحر الأحمر نتيجة انفجار لغم بحري".

Advertisements

وأضاف المالكي أن "قارب الصيد كان على متنه 6 صيادين مصريين، تم إنقاذ 3 منهم واستشهاد ثلاثة آخرين".

وتابع أن "استمرار المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران في نشر وزراعة الألغام البحرية يمثل تهديداً حقيقياً لحركة الملاحة البحرية والتجارة العالمية بمضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر".

وأكد "استمرار جهود التحالف في تحييد التهديدات البحرية وخطر الألغام البحرية، حيث بلغ مجموع ما تم اكتشافه وتدميره من الألغام (137) لغماً بحرياً قامت المليشيا الحوثية بزراعتها ونشرها عشوائياً بمضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر".

ونجحت السلطات المصرية، الثلاثاء، في إعادة 32 صيادا احتجزتهم مليشيا الحوثي الانقلابية في المياه الإقليمية اليمنية على متن قاربي صيد.