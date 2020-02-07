شكرا لقرائتكم خبر عن "دفاع النواب" تواصل فتح ملف الزيادة السكانية وانعكاساتها على المجتمع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، برئاسة النائب كمال عامر، خلال اجتماعها المزمع عقده الإثنين المقبل، اقتحام ملف الزيادة السكانية، وذلك في ضوء اهتمام اللجنة ببحث هذا الملف منذ دور الانعقاد الأول للبرلمان وانعكاساتها على التنمية المجتمعية.

وكانت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب قد وافقت على اقتراح النائب كمال عامر، بشأن الحوافز الإيجابية للأسرة المصرية، ويتكون الاقتراح بقانون من 14 مادة، ويتضمن حوافز إيجابية للأسر المثالية التي تتكون من 4 أفراد ممثلة في (أب وأم وطفلين)، وتكريمًا للأسر التي أنجبت طفلاً واحدًا فقط باختيارها.

ويهدف الاقتراح بقانون لضبط الزيادة السكانية، ويرتكز على الحوافز الإيجابية والمعنوية للأسر المثالية، وأكد النائب كمال عامر، مقدم الاقتراح بالقانون أنه لا يتضمن مواد تحدد النسل، بل يتضمن حوافز إيجابية في التعليم أو الدعم، وذلك للأسر المثالية التي تتكون من 4 أفراد ممثلة في (أب وأم وطفلين)، ويتضمن مواد تؤكد أهمية دور وسائل الإعلام في التوعية المجتمعية بخطورة الزيادة السكانية، والتأكيد على ضرورة تنظيم حملات إعلامية في هذا الصدد، مؤكدًا أن الزيادة السكانية تشكل عائقا للتنمية وتلتهم ثمارها، وترتبط ارتباطًا وثيقًا بالأمن القومي المصري، وبناء مصر الحديثة التي تتطلب دعم التنمية بكل عناصرها.

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كما يستهدف تحقيق التوازن بين معدلات النمو السكاني والموارد الاقتصادية المتاحة وتعظيم الاستثمار في الطاقة البشرية وتحسين خصائصها والترويج لتنظيم الأسرة وتحفيز الأسرة النموذجية، بما لا يتعارض مع الشرائع السماوية.