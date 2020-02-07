شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس نقابة الصحفيين يكلف محمد سعد عبد الحفيظ بأمانة صندوق النقابة مؤقتًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كلف مجلس نقابة الصحفيين برئاسة النقيب ضياء رشوان، خلال الاجتماع الذى عقد مساء أمس الخميس، محمد سعد عبد الحفيظ بأمانة صندوق النقابة مؤقتا لحين البت فى الاستقالة المسببة من هشام يونس.

وكان ضياء رشوان نقيب الصحفيين، قد التقى مساء أمس الخميس، الصحفيين بجريدتي الصباح، والأخبار المسائي، للاستماع لشكواهم، وذلك قبل انعقاد الاجتماع الدوري لمجلس النقابة، المقرر له اليوم.

وبحث صحفيو الصباح مع نقيب الصحفيين تطورات أزمتهم، خاصة بعد قرار الإدارة بإغلاق الجريدة، الامتناع عن صرف الرواتب لنحو 6 أشهر، وذلك رغم انتظام العمل خلال تلك الفترة، بالإضافة إلى خفض ميزانية المؤسسة إلى النصف، مما مثّل عبئًا عليهم خلال تأدية العمل.

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فيما طرح الصحفيين بـجريدة "الأخبار المسائي"، أخر تطورات أزمتهم الإدارية، وما توصلت إليه المفاوضات النقابية بخصوص ذلك الشأن، بالإضافة لبحث أخر المستجدات في المذكرات التي تقدموا بها لمجلس النقابة في وقت سابق.

وكان أعضاء الهيئة الوطنية للصحافة ومجلس نقابة الصحفيين قد وجهوا في الاجتماع المشترك، بضرورة الالتزام بميثاق الشرف الصحفي وأخلاقيات مهنة الصحافة والقانون، والابتعاد تماماً عن كل أنواع السب والقذف والخوض في الأعراض والحياة الشخصية، باعتبار ذلك بداية مرحلة جديدة لاستعادة ثقة المواطنين في الصحافة وتقديم صورة إيجابية للرأي العام عن مهنة الصحافة، واسترداداً لمكانة الصحافة ودورها في نشر المثل والأخلاقيات والمبادئ السامية للمهنة العظيمة.

وكلف الاجتماع رئيس الهيئة الوطنية للصحافة ونقيب الصحفيين بالتدخل لحل مشاكل تجاوزات النشر المثارة مؤخراً والمقدم بسببها شكاوى لنقابة الصحفيين ضد عدد من رؤساء تحرير الصحف وذلك خلال أسبوعين، مع التأكيد على ضمان حق الزملاء في النقد المباح، وهو الحق الذي كفله الدستور والقانون لجميع المواطنين دون سب أو قذف، وذلك حفاظاً على هيبة النقابة واحترام مهنة الصحافة وكرامة الصحفيين ومن قبلهم المواطنين، على أن يكون اللجوء للقضاء بديلاً أخير، إذا فشلت الحلول الودية بين الزملاء، حفاظاً على وحدة الجماعة الصحفية.