الرئيس الأمريكي يؤكد مقتل زعيم تنظيم القاعدة في اليمن

الجمعة 7 فبراير 2020

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، إن الولايات المتحدة قتلت قاسم الريمي زعيم تنظيم القاعدة الإرهابي في جزيرة العرب خلال إحدى عمليات مكافحة الإرهاب باليمن.



وأكد ترامب في بيان "مارس تنظيم القاعدة في جزيرة العرب تحت قيادة الريمي قدرا هائلا من العنف ضد مدنيين في اليمن، وسعى لتنفيذ والإيعاز بتنفيذ هجمات عديدة ضد الولايات المتحدة وقواتنا".

والأسبوع الماضي استهدفت طائرة بدون طيار، يعتقد أنها أمريكية، منزلاً تابعاً لأحد عناصر تنظيم القاعدة الإرهابي في محافظة مأرب شرقي اليمن.

وقال مصدر أمني إن غارة جوية شنت، الإثنين الماضي، على منزل يقطنه أحد عناصر القاعدة في قرية "الحُزمة" في وادي عبيدة بمأرب.

وأشار المصدر إلى شهود عيان أكدوا أن المنزل قام باستئجاره شخص مجهول قدّم نفسه لسكان القرية بأنه "نازح" من وسط اليمن.

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وأسفرت الغارة عن تدمير المنزل، فيما عثرت السلطات الأمنية التي عاينت المنطقة عقب الضربة الجوية على أسلحة ومعدات عسكرية خفيفة بداخل المنزل المستهدف، وفقاً للمصدر.

وأشار المصدر إلى أن الغارة أسفرت عن مقتل العنصر الإرهابي دون أن يتم التأكد من هويته.

وتحدثت وسائل إعلام محلية أن المستهدف هو أمير تنظيم القاعدة في اليمن وجزيرة العرب، قاسم الريمي، لكن الإدارة الأمريكية لم تعلن حتى اللحظة عن أي تأكيدات للعملية.

وتعلن وزارة الدفاع الأمريكية في الغالب عن تفاصيل الضربات الجوية التي تستهدف عناصر في القاعدة باليمن، خاصة القيادات الإرهابية البارزة.

ومطلع 2019، أعلنت واشنطن مقتل القيادي البارز بالقاعدة "جمال البدوي" المخطط الرئيسي للهجوم على مدمرة أمريكية في بحر العرب، وذلك بضربة استهدفته في مأرب شرقي اليمن.