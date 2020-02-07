ليبيون في أوروبا يطلقون حملة لفضح ممارسات أردوغان في بلادهم

أطلق عددا من الشباب الليبيين المقيمين في أوروبا حملة بعنوان" أوقفوا تسلل الإرهابيين إلى ليبيا"، تدعو لوقف ممارسات أردوغان التخريبية في البلاد، ووقف نقل عناصر إرهابية إلى طرابلس.

وطالب الشباب وقف التدخل التركي في ليبيا، ومنع تدفق العناصر الإرهابية والمرتزقة على طرابلس.



وقال الشباب الناشط في المجال الحقوقي، في بيانهم التأسيسي، إنهم يشعرون بالفزع من التدخل العسكري التركي في ليبيا، خاصة بعد وصول المرتزقة السوريين الذين أرسلتهم تركيا.

وطالب البيان الاتحاد الأوروبي بأن يدعم احترام السيادة الوطنية الليبية، برفض وجود جنود أتراك على الأراضي الليبية، وأن يتحرك بفعالية لمحاربة الإرهاب.

Advertisements





ولفت البيان إلى حقيقة أن استقرار ليبيا هو بمثابة صمام أمان للأمن الإقليمي والأوروبي، وأن وجود الإرهابيين والأجانب في ليبيا المدعومين من تركيا يشكل تهديدا كبيرا للأمن القومي الليبي وللأمن الإقليمي.

ويستقبل غرب ليبيا يوميا دفعات من العناصر الإرهابية والمرتزقة السوريين، الذين تدفع بهم تركيا إلى ليبيا لدعم حكومة السراج والمليشيات والتنظيمات الإرهابية المتحالفة معها وتقاتل الجيش الوطني الليبي، الذي يحاول استرداد العاصمة الليبية طرابلس من قبضة التنظيمات الإرهابية المسيطرة عليها.

وكشف المتحدث باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري، الإثنين، عن قيام تركيا بإرسال ما يقرب من 6 آلاف من العناصر الإرهابية والمرتزقة السوريين إلى طرابلس، كخطوة أولى في خطتها الرامية لإغراق ليبيا بالعناصر الإرهابية.

وأكد دكتور رامي عبدالرحمن مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، في حديث لـ"العين الإخبارية"، أن عناصر من تنظيم حراس الدين وصلت بالفعل إلى ليبيا، في وقت سابق.