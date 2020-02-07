السفير الصيني بالقاهرة: الجيش الصيني يحاول محاصرة فيروس كورونا في ووهان

قال السفير الصينى بالقاهرة "لياو لي تشانج"، أن حالات الإصابة بفيروس كورونا تخطت الـ 20 ألف حالة بالصين، لافتا إلى الفيروس بعيد كل البعد عن القارة الإفريقية.
وأضاف "لياو لي تشانج" خلال لقائه ببرنامج "مساء dmc" والمذاع عبر فضائية "dmc" :جميع الصينيين المقيمين بمصر بصحة جيدة وأخذنا إجراءات احترازية للاطمئنان عليهم,معقبا : نحن كسفارة صينية بالقاهرة أرسلنا وثائق إرشادية الصينيين بضرروة الكشف قبل القدوم للقاهرة
وتابع: الجيش الصيني يحاول محاصرة فيروس كورونا في ووهان,مشيرا إلى أن هناك تعاون كبير بين الصين ومصر لأخذ جميع الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا
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