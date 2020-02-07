أفادت وكالة الصحافة الفرنسية عن "ارتفاع عدد وفيات ​فيروس كورونا​ المستجد في ​الصين​ الى 630 على الاقل".

وأكدت لجنة الصحّة في مقاطعة هوبي، في تقريرها اليومي، إنّ هناك 2447 إصابة جديدة بالفيروس، ما يرفع العدد الإجماليّ للإصابات إلى أكثر من 30 ألفا".