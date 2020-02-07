أفادت وكالة الصحافة الفرنسية عن "ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا المستجد في الصين الى 630 على الاقل".
وأكدت لجنة الصحّة في مقاطعة هوبي، في تقريرها اليومي، إنّ هناك 2447 إصابة جديدة بالفيروس، ما يرفع العدد الإجماليّ للإصابات إلى أكثر من 30 ألفا".
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