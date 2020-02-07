وصول شحنة مساعدات للصليب الأحمر إلى فنزويلا تضم 42 طنا من المعدات الطبية والأدوية

أعلنت منظمة الصليب الأحمر أنّ "شحنة خامسة من المساعدات الإنسانية وصلت إلى فنزويلا"، بهدف المساعدة في احتواء الأزمة الصحيّة الّتي تشهدها البلاد"، موضحةً أنّ "500 طن من المساعدات الإنسانية وصلت إلى فنزويلا منذ نيسان 2019". وكانت أربع شحنات مماثلة قد وصلت في نيسان وحزيران وتموز وآب من العام الماضي.
وأوضح رئيس الصليب الأحمر الفنزويلي ماريو فيلارويل، أنّ "الشحنة تضمّ نحو 42 طنًّا من المعدّات الطبيّة والأدوية، وقد وصلت بحرًا إلى ميناء لا غوايرا شمال كراكاس انطلاقًا من بنما.
وتشهد فنزويلا أخطر أزمة اجتماعيّة واقتصاديّة في تاريخها الحديث، وتعاني نقصًا كبيرًا في المواد الغذائيّة والأدوية.
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