رئيس القضاء الإيراني: مقارعة الاستكبار بالمنطقة لم تنته باغتيال سليماني

ركّز رئيس السلطة القضائية في إيران ابراهيم رئيسي، على أنّ "استمرار التضحيات على صعيد مقارعة الاستكبار لدى بلدان المنطقة بما فيها اليمن وسوريا، عقب اغتيال الفريق قاسم سليماني، مؤشّر على أنّ مسيرة الكفاح ضدّ الاستكبار لم تنته بهذه الواقعة".
ولفت في تصريح له خلال اجتماع المجلس الإداري لمحافظة بوشهر، إلى أنّ "استهداف القاعدة الاميركية أظهر اقتدار إيران، وفنّد مزاعم الدول الاستكبارية من أنّ جريمة اغتيال سليماني ستوقفنا عن الاستمرار في نهجنا"، مشيرًا إلى "محاولات الأعداء المستمينة طيلة الأعوام بعد انتصار الثورة الإسلامية من أجل الترويج لعجز نظام الجمهورية الإسلامية وفرض العزلة عليها"؛ مؤكّدًا أنّ "جميع هذه المخططات باءت بالفشل".
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